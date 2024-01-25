トップ3に変化なし…「iPhone 15 Pro」は5位 今売れているスマートフォンランキングTOP10 2024/1/25
「BCNランキング」2024年1月15日から21日の日次集計データによると、スマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 Pixel 7a（Google）
4位 iPhone SE(3rd)（アップル）
5位 iPhone 15 Pro（アップル）
6位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
7位 iPhone 13（アップル）
8位 arrows We（FCNT）
9位 AQUOS sense8（シャープ）
10位 AQUOS wish3（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 Pixel 7a（Google）
4位 iPhone SE(3rd)（アップル）
5位 iPhone 15 Pro（アップル）
6位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
7位 iPhone 13（アップル）
8位 arrows We（FCNT）
9位 AQUOS sense8（シャープ）
10位 AQUOS wish3（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。