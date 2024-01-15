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パナソニックの4Kチューナー内蔵DIGAがトップ独走！　今売れてるBS・CS 4Kチューナー搭載レコーダーTOP10　2024/1/15

実売データ

2024/01/15 12:00

　「BCNランキング」2024年1月1日から7日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載レコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4TS203（パナソニック

2位　AQUOS 4Kレコーダー
4B-C10DW3（シャープ

3位　4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2200（ソニー

4位　AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20DT3（シャープ）

5位　4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBT4200（ソニー）

6位　4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBT2200（ソニー）

7位　4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T203（パナソニック）

8位　4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW1100（ソニー）

9位　AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20ET3（シャープ）

10位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T303（パナソニック）
 
DMR-4TS203

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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