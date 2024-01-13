ロジクールのサイレント型が1位　今売れてるワイヤレスキーボードTOP10　2024/1/13

実売データ

2024/01/13 12:00

　「BCNランキング」2024年1月1日から7日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール

2位　無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム

3位　無線コンパクトキーボード
TK-FDM105TXBK（エレコム）

4位　MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）

5位　無線2.4GHz フルキーボード ブラック
BSKBW120BK（バッファロー

6位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）

7位　Bluetooth 5.0 薄型フルキーボード
TK-FBM120KBK（エレコム）

8位　Bluetooth接続フルキーボード
BSKBB100BK（バッファロー）

9位　MK235 WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE（ロジクール）

10位 無線薄型フルキーボード＆マウス
TK-FDM110MBK（エレコム）
 
Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
ギャラリーページ

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク