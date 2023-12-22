DJI新製品「Osmo Pocket 3」が1位・2位独占、23年11月に売れたデジタルビデオカメラTOP10 2023/12/22
実売データ
2023/12/22 12:30
「BCNランキング」2023年11月1日から30日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Osmo Pocket 3 Creator Combo（DJI）
2位 Osmo Pocket 3（DJI）
3位 Handycam ホワイト
HDR-CX680(W)（ソニー）
4位 デジタルビデオカメラ
HC-V495M-K（パナソニック）
5位 GoPro HERO 12 Black
CHDHX-121-FW（GoPro）
6位 GoPro HERO 10 Black
CHDHX-101-FW（GoPro）
7位 デジタル4Kビデオカメラ
HC-VX2MS-K（パナソニック）
8位 Insta360 X3（Shenzhen Arashi Vision）
9位 Handycam ブラック
FDR-AX45A(B)（ソニー）
10位 Handycam ブロンズブラウン
FDR-AX45A(TI)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Osmo Pocket 3 Creator Combo（DJI）
2位 Osmo Pocket 3（DJI）
3位 Handycam ホワイト
HDR-CX680(W)（ソニー）
4位 デジタルビデオカメラ
HC-V495M-K（パナソニック）
5位 GoPro HERO 12 Black
CHDHX-121-FW（GoPro）
6位 GoPro HERO 10 Black
CHDHX-101-FW（GoPro）
7位 デジタル4Kビデオカメラ
HC-VX2MS-K（パナソニック）
8位 Insta360 X3（Shenzhen Arashi Vision）
9位 Handycam ブラック
FDR-AX45A(B)（ソニー）
10位 Handycam ブロンズブラウン
FDR-AX45A(TI)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。