ロジクール「ERGO M575」の首位続く、今売れてるワイヤレスマウスTOP10　2023/12/19

「BCNランキング」2023年12月4日から10日の日次集計データによると、ワイヤレスマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 ERGO M575 Wireless Trackball Mouse ブラック
M575S（ロジクール）
2位 無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック
BSMBW310BK（バッファロー）
3位 G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
G703h（ロジクール）
4位 Bluetooth5.0対応 BlueLED光学式マウス 5ボタン レッド
BSMBB300RD（バッファロー）
5位 HP 280 静音 ワイヤレスマウス
19U64AA#UUF（HP）
6位 Marathon Mouse M705m（ロジクール）
7位 ERGO M575 Wireless Trackball Mouse グラファイト
M575GR（ロジクール）
8位 抗菌 ワイヤレス静音光学式マウス (3ボタン/Mサイズ) ホワイト
M-DY11DRSKWH（エレコム）
9位 M220 SILENT Wireless Mouse ダークグレー
M220CG（ロジクール）
10位 EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
M-XGM10DBBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 ERGO M575 Wireless Trackball Mouse ブラック
M575S（ロジクール）
2位 無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック
BSMBW310BK（バッファロー）
3位 G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
G703h（ロジクール）
4位 Bluetooth5.0対応 BlueLED光学式マウス 5ボタン レッド
BSMBB300RD（バッファロー）
5位 HP 280 静音 ワイヤレスマウス
19U64AA#UUF（HP）
6位 Marathon Mouse M705m（ロジクール）
7位 ERGO M575 Wireless Trackball Mouse グラファイト
M575GR（ロジクール）
8位 抗菌 ワイヤレス静音光学式マウス (3ボタン/Mサイズ) ホワイト
M-DY11DRSKWH（エレコム）
9位 M220 SILENT Wireless Mouse ダークグレー
M220CG（ロジクール）
10位 EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
M-XGM10DBBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。