富士通が12か月ぶりの月間首位、23年11月に売れたノートPC TOP10　2023/12/15

実売データ

2023/12/15 12:30

　「BCNランキング」2023年11月1日から30日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　FMV Lite 3515/H1
FMV3515H1W（富士通

2位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1535/FAL（NEC

3位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1535/GAL（NEC

4位　LAVIE N15 パールホワイト
N1535/FAW（NEC）

5位　LAVIE N15 パールホワイト
N1535/GAW（NEC）

6位　ROG Ally
RC71L-Z1E512（ASUS

7位　FMV LIFEBOOK AH450/G
FMVA450GW（富士通）

8位　Aspire 3
A315-59-F76ZJ/F（日本エイサー

9位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スターライト
MLY13J/A（アップル

10位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MGN63J/A（アップル）
 
FMV3515H1W

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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