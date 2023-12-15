富士通が12か月ぶりの月間首位、23年11月に売れたノートPC TOP10　2023/12/15

「BCNランキング」2023年11月1日から30日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 FMV Lite 3515/H1
FMV3515H1W（富士通）
2位 LAVIE N15 ネイビーブルー
N1535/FAL（NEC）
3位 LAVIE N15 ネイビーブルー
N1535/GAL（NEC）
4位 LAVIE N15 パールホワイト
N1535/FAW（NEC）
5位 LAVIE N15 パールホワイト
N1535/GAW（NEC）
6位 ROG Ally
RC71L-Z1E512（ASUS）
7位 FMV LIFEBOOK AH450/G
FMVA450GW（富士通）
8位 Aspire 3
A315-59-F76ZJ/F（日本エイサー）
9位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スターライト
MLY13J/A（アップル）
10位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MGN63J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 FMV Lite 3515/H1
FMV3515H1W（富士通）
2位 LAVIE N15 ネイビーブルー
N1535/FAL（NEC）
3位 LAVIE N15 ネイビーブルー
N1535/GAL（NEC）
4位 LAVIE N15 パールホワイト
N1535/FAW（NEC）
5位 LAVIE N15 パールホワイト
N1535/GAW（NEC）
6位 ROG Ally
RC71L-Z1E512（ASUS）
7位 FMV LIFEBOOK AH450/G
FMVA450GW（富士通）
8位 Aspire 3
A315-59-F76ZJ/F（日本エイサー）
9位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スターライト
MLY13J/A（アップル）
10位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MGN63J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。