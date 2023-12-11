JBL新製品の耳をふさがないイヤホンが10位にランクイン、今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10 2023/12/11
実売データ
2023/12/11 17:30
「BCNランキング」2023年11月27日から12月3日の日次集計データによると、JBL新製品の耳をふさがないイヤホンが10位にランクイン、今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 QuietComfort Ultra Earbuds Black（BOSE）
3位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
5位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
6位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
7位 JBL Tour Pro 2 Black
JBLTOURPRO2BLK（ハーマンインターナショナル）
8位 QuietComfort Ultra Earbuds White Smoke（BOSE）
9位 Beats Fit Pro Beatsブラック
MK2F3（Beats Electronics）
10位 JBL Soundgear Sense Black
JBLSNDGEARSNSBLK（ハーマンインターナショナル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 QuietComfort Ultra Earbuds Black（BOSE）
3位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
5位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
6位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
7位 JBL Tour Pro 2 Black
JBLTOURPRO2BLK（ハーマンインターナショナル）
8位 QuietComfort Ultra Earbuds White Smoke（BOSE）
9位 Beats Fit Pro Beatsブラック
MK2F3（Beats Electronics）
10位 JBL Soundgear Sense Black
JBLSNDGEARSNSBLK（ハーマンインターナショナル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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