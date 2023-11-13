富士フイルム新製品が4機種ランクイン、今売れてるコンパクトデジカメTOP10 2023/11/13
実売データ
2023/11/13 07:30
「BCNランキング」2023年10月30日から11月5日の日次集計データによると、コンパクトデジカメの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 PIXPRO WPZ2（KODAK）
2位 IXY 650 シルバー
IXY650(SL)（キヤノン）
3位 instax mini Evo Black（富士フイルム）
4位 IXY 650 ブラック
IXY650(BK)（キヤノン）
5位 INSTAX Pal Powder Pink（富士フイルム）
6位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
7位 INSTAX Pal Lavender Blue（富士フイルム）
8位 INSTAX Pal Milky White（富士フイルム）
9位 INSTAX Pal Pistachio Green（富士フイルム）
10位 instax mini Evo Brown（富士フイルム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 PIXPRO WPZ2（KODAK）
2位 IXY 650 シルバー
IXY650(SL)（キヤノン）
3位 instax mini Evo Black（富士フイルム）
4位 IXY 650 ブラック
IXY650(BK)（キヤノン）
5位 INSTAX Pal Powder Pink（富士フイルム）
6位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
7位 INSTAX Pal Lavender Blue（富士フイルム）
8位 INSTAX Pal Milky White（富士フイルム）
9位 INSTAX Pal Pistachio Green（富士フイルム）
10位 instax mini Evo Brown（富士フイルム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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