「Pixel 8」がTOP10返り咲き、Googleがアップルを追う、今売れてるスマートフォンTOP10 2023/11/12
「BCNランキング」2023年10月30日から11月5日の日次集計データによると、スマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 iPhone 15 Pro（アップル）
4位 iPhone SE(3rd)（アップル）
5位 iPhone 13（アップル）
6位 Pixel 8（Google）
7位 Pixel 7a（Google）
8位 iPhone 15 Pro Max（アップル）
9位 Galaxy A23 5G（SAMSUNG）
10位 Xperia 5 IV（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 iPhone 15 Pro（アップル）
4位 iPhone SE(3rd)（アップル）
5位 iPhone 13（アップル）
6位 Pixel 8（Google）
7位 Pixel 7a（Google）
8位 iPhone 15 Pro Max（アップル）
9位 Galaxy A23 5G（SAMSUNG）
10位 Xperia 5 IV（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。