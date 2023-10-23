USB-C対応ケース付きAirPods Proが初首位、今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10 2023/10/23
実売データ
2023/10/23 18:00
「BCNランキング」2023年10月9日から15日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
5位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
6位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
8位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM5(S)（ソニー）
9位 JBL Wave Buds Black
JBLWBUDSBLK（ハーマンインターナショナル）
10位 CX Plus SE True Wireless Black（Sennheiser）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
5位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
6位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
8位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM5(S)（ソニー）
9位 JBL Wave Buds Black
JBLWBUDSBLK（ハーマンインターナショナル）
10位 CX Plus SE True Wireless Black（Sennheiser）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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