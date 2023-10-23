ASUS、CFD、MSIの3社が首位争い、23年9月に売れたグラフィックボードTOP10　2023/10/23

「BCNランキング」2023年9月1日から30日の日次集計データによると、グラフィックボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）
GG-RTX3060-E12GB/OC/DF（シー・エフ・デー販売）
2位 ビデオボード PCI Expressバス用
RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC（MSI）
3位 ビデオボード PCI Expressバス用
RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC（MSI）
4位 ビデオボード PCI Expressバス用
DUAL-RTX4060-O8G（ASUS）
5位 ビデオボード PCI Expressバス用
RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC（MSI）
6位 ビデオボード PCI Expressバス用
RTX 4070 Ti VENTUS 3X 12G OC（MSI）
7位 ビデオボード PCI Expressバス用
GT710-SL-2GD3-BRK-EVO（ASUS）
7位 ビデオボード PCI Expressバス用
RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC（MSI）
9位 ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）
GG-RTX4070-E12GB/DF（シー・エフ・デー販売）
10位 ビデオボード PCI Expressバス用
GT 710 1GD3H LP（MSI）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）
GG-RTX3060-E12GB/OC/DF（シー・エフ・デー販売）
2位 ビデオボード PCI Expressバス用
RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC（MSI）
3位 ビデオボード PCI Expressバス用
RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC（MSI）
4位 ビデオボード PCI Expressバス用
DUAL-RTX4060-O8G（ASUS）
5位 ビデオボード PCI Expressバス用
RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC（MSI）
6位 ビデオボード PCI Expressバス用
RTX 4070 Ti VENTUS 3X 12G OC（MSI）
7位 ビデオボード PCI Expressバス用
GT710-SL-2GD3-BRK-EVO（ASUS）
7位 ビデオボード PCI Expressバス用
RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC（MSI）
9位 ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）
GG-RTX4070-E12GB/DF（シー・エフ・デー販売）
10位 ビデオボード PCI Expressバス用
GT 710 1GD3H LP（MSI）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。