ASUS、CFD、MSIの3社が首位争い、23年9月に売れたグラフィックボードTOP10　2023/10/23

実売データ

2023/10/23 12:00

　「BCNランキング」2023年9月1日から30日の日次集計データによると、グラフィックボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）
GG-RTX3060-E12GB/OC/DF（シー・エフ・デー販売

2位　ビデオボード PCI Expressバス用
RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC（MSI

3位　ビデオボード PCI Expressバス用
RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC（MSI）

4位　ビデオボード PCI Expressバス用
DUAL-RTX4060-O8G（ASUS

5位　ビデオボード PCI Expressバス用
RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC（MSI）

6位　ビデオボード PCI Expressバス用
RTX 4070 Ti VENTUS 3X 12G OC（MSI）

7位　ビデオボード PCI Expressバス用
GT710-SL-2GD3-BRK-EVO（ASUS）

7位　ビデオボード PCI Expressバス用
RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC（MSI）

9位　ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）
GG-RTX4070-E12GB/DF（シー・エフ・デー販売）

10位 ビデオボード PCI Expressバス用
GT 710 1GD3H LP（MSI）
 
GG-RTX3060-E12GB/OC/DF

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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