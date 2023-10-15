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55型AQUOS 4K（2023年モデル）が初めてTOP10入り、今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10　2023/10/15

実売データ

2023/10/15 09:00

　「BCNランキング」2023年10月2日から8日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ

2位　REGZA
50C350X（TVS REGZA）

3位　REGZA
43C350X（TVS REGZA）

4位　REGZA
55C350X（TVS REGZA）

5位　AQUOS 4K
4T-C50EL1（シャープ）

6位　BRAVIA XR
XRJ-55X90K（ソニー

7位　50v型 4K液晶テレビ
50A6H（Hisense

8位　REGZA
43Z670L（TVS REGZA）

9位　AQUOS OLED
4T-C55EQ1（シャープ）

10位 AQUOS 4K
4T-C55FN2（シャープ）
 
4T-C55FN2

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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