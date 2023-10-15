55型AQUOS 4K（2023年モデル）が初めてTOP10入り、今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10 2023/10/15
「BCNランキング」2023年10月2日から8日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ）
2位 REGZA
50C350X（TVS REGZA）
3位 REGZA
43C350X（TVS REGZA）
4位 REGZA
55C350X（TVS REGZA）
5位 AQUOS 4K
4T-C50EL1（シャープ）
6位 BRAVIA XR
XRJ-55X90K（ソニー）
7位 50v型 4K液晶テレビ
50A6H（Hisense）
8位 REGZA
43Z670L（TVS REGZA）
9位 AQUOS OLED
4T-C55EQ1（シャープ）
10位 AQUOS 4K
4T-C55FN2（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ）
2位 REGZA
50C350X（TVS REGZA）
3位 REGZA
43C350X（TVS REGZA）
4位 REGZA
55C350X（TVS REGZA）
5位 AQUOS 4K
4T-C50EL1（シャープ）
6位 BRAVIA XR
XRJ-55X90K（ソニー）
7位 50v型 4K液晶テレビ
50A6H（Hisense）
8位 REGZA
43Z670L（TVS REGZA）
9位 AQUOS OLED
4T-C55EQ1（シャープ）
10位 AQUOS 4K
4T-C55FN2（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。