USB-C対応AirPods Proが2位にランクイン、今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10 2023/10/2
実売データ
2023/10/02 12:00
「BCNランキング」2023年9月18日から24日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
2位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
4位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
5位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
6位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
7位 Soundcore Liberty 4 ミッドナイトブラック
A3953N11（Anker）
8位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-C700N(B)（ソニー）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
10位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
2位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
4位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
5位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
6位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
7位 Soundcore Liberty 4 ミッドナイトブラック
A3953N11（Anker）
8位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-C700N(B)（ソニー）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
10位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。