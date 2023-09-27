DJI新製品「Osmo Action 4」が初登場、23年8月に売れたデジタルビデオカメラTOP10 2023/9/27
実売データ
2023/09/27 12:30
「BCNランキング」2023年8月1日から31日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 GoPro HERO 11 Black
CHDHX-111-FW（GoPro）
2位 Handycam ホワイト
HDR-CX680(W)（ソニー）
3位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
4位 Insta360 X3（Shenzhen Arashi Vision）
5位 Osmo Action 4 Adventure Combo（DJI）
6位 Osmo Action 4 Standard Combo（DJI）
7位 デジタルビデオカメラ
HC-V495M-K（パナソニック）
8位 DJI Pocket 2（DJI）
9位 デジタル4Kビデオカメラ
HC-VX2MS-K（パナソニック）
10位 DJI Pocket 2 Creator Combo（DJI）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 GoPro HERO 11 Black
CHDHX-111-FW（GoPro）
2位 Handycam ホワイト
HDR-CX680(W)（ソニー）
3位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
4位 Insta360 X3（Shenzhen Arashi Vision）
5位 Osmo Action 4 Adventure Combo（DJI）
6位 Osmo Action 4 Standard Combo（DJI）
7位 デジタルビデオカメラ
HC-V495M-K（パナソニック）
8位 DJI Pocket 2（DJI）
9位 デジタル4Kビデオカメラ
HC-VX2MS-K（パナソニック）
10位 DJI Pocket 2 Creator Combo（DJI）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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