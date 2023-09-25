ASUSのポータブルゲーミングPCが2か月連続首位、23年8月に売れたノートPC TOP10　2023/9/25

実売データ

2023/09/25 12:00

　「BCNランキング」2023年8月1日から31日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　ROG Ally
RC71L-Z1E512（ASUS

2位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1535/FAL（NEC

3位　LAVIE N15 パールホワイト
N1535/FAW（NEC

4位　FMV Lite 3515/H1
FMV3515H1W（富士通

5位　LAVIE N14 ネイビーブルー
N1475/CAL（NEC）

6位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MGN63J/A（アップル

7位　FMV LIFEBOOK AH45/H1 メタリックブルー
FMVA45H1L（富士通）

8位　ASUS X515EA
X515EA-BQ1184WS（ASUS）

9位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル ミッドナイト
MLY33J/A（アップル）

10位 HP 15s-fq5000
6F929PA-AAAB（HP）
 
RC71L-Z1E512

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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