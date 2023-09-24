「iPhone SE(3rd)」2位浮上、アップルが6週ぶりに1位・2位独占、今売れてるスマートフォンTOP10 2023/9/24
「BCNランキング」2023年9月11日から17の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 13（アップル）
2位 iPhone SE(3rd)（アップル）
3位 Pixel 7a（Google）
4位 Pixel 6a（Google）
5位 AQUOS sense7 plus(SoftBank)（シャープ）
6位 iPhone 14（アップル）
7位 Pixel 7（Google）
8位 AQUOS wish2（シャープ）
9位 Xperia 5 IV（ソニー）
10位 Xperia 10 V（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 13（アップル）
2位 iPhone SE(3rd)（アップル）
3位 Pixel 7a（Google）
4位 Pixel 6a（Google）
5位 AQUOS sense7 plus(SoftBank)（シャープ）
6位 iPhone 14（アップル）
7位 Pixel 7（Google）
8位 AQUOS wish2（シャープ）
9位 Xperia 5 IV（ソニー）
10位 Xperia 10 V（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。