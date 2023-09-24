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「iPhone SE(3rd)」2位浮上、アップルが6週ぶりに1位・2位独占、今売れてるスマートフォンTOP10　2023/9/24

実売データ

2023/09/24 19:00

　「BCNランキング」2023年9月11日から17の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone 13（アップル

2位　iPhone SE(3rd)（アップル）

3位　Pixel 7a（Google

4位　Pixel 6a（Google）

5位　AQUOS sense7 plus(SoftBank)（シャープ

6位　iPhone 14（アップル）

7位　Pixel 7（Google）

8位　AQUOS wish2（シャープ）

9位　Xperia 5 IV（ソニー

10位 Xperia 10 V（ソニー）
 
iPhone SE(3rd)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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