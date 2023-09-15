「Pixel 7a」が2位浮上、GoogleがTOP2独占、23年8月に売れたAndroidスマートフォンTOP10 2023/9/15
「BCNランキング」2023年8月1日から31日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Pixel 6a(au)（Google）
2位 Pixel 7a(NTT docomo)（Google）
3位 AQUOS sense7 plus（シャープ）
4位 AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）
5位 Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）
6位 Pixel 7a(SoftBank)（Google）
7位 Pixel 6a(UQ mobile)（Google）
8位 Galaxy S22 SCG13（SAMSUNG）
9位 Pixel 7a(au)（Google）
10位 Redmi Note 10T（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Pixel 6a(au)（Google）
2位 Pixel 7a(NTT docomo)（Google）
3位 AQUOS sense7 plus（シャープ）
4位 AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）
5位 Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）
6位 Pixel 7a(SoftBank)（Google）
7位 Pixel 6a(UQ mobile)（Google）
8位 Galaxy S22 SCG13（SAMSUNG）
9位 Pixel 7a(au)（Google）
10位 Redmi Note 10T（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。