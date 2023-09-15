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「Pixel 7a」が2位浮上、GoogleがTOP2独占、23年8月に売れたAndroidスマートフォンTOP10　2023/9/15

実売データ

2023/09/15 12:30

　「BCNランキング」2023年8月1日から31日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Pixel 6a(au)（Google

2位　Pixel 7a(NTT docomo)（Google）

3位　AQUOS sense7 plus（シャープ

4位　AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）

5位　Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG

6位　Pixel 7a(SoftBank)（Google）

7位　Pixel 6a(UQ mobile)（Google）

8位　Galaxy S22 SCG13（SAMSUNG）

9位　Pixel 7a(au)（Google）

10位 Redmi Note 10T（Xiaomi
 
Pixel 7a

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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