50週ぶり首位交代、ソニー新製品「WF-1000XM5」が「AirPods Pro(第2世代)」を逆転、今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10 2023/9/11
実売データ
2023/09/11 12:00
「BCNランキング」2023年8月28日から9月3日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
2位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM5(S)（ソニー）
4位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
5位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
6位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
9位 Soundcore Liberty 4 ミッドナイトブラック
A3953N11（Anker）
10位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-C700N(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
2位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM5(S)（ソニー）
4位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
5位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
6位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
9位 Soundcore Liberty 4 ミッドナイトブラック
A3953N11（Anker）
10位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-C700N(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
-
-
-
￥24,525Amazonで購入する
-