Pixel 7が初首位でGoogleがTOP3独占、今売れてるAndroidスマートフォンTOP10　2023/9/9

実売データ

2023/09/09 09:00

　「BCNランキング」2023年8月28日から9月3日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Pixel 7(au)（Google

2位　Pixel 7a(NTT docomo)（Google）

3位　Pixel 6a(au)（Google）

4位　AQUOS sense7 plus（シャープ

5位　Pixel 7a(SoftBank)（Google）

6位　AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）

7位　かんたんスマホ3
A205KC（京セラ

8位　Redmi 12C 4GB+128GB（Xiaomi

9位　Pixel 7a(au)（Google）

10位 Pixel 6a(UQ mobile)（Google）
 
Pixel 7

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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