Pixel 7が初首位でGoogleがTOP3独占、今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 2023/9/9
「BCNランキング」2023年8月28日から9月3日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Pixel 7(au)（Google）
2位 Pixel 7a(NTT docomo)（Google）
3位 Pixel 6a(au)（Google）
4位 AQUOS sense7 plus（シャープ）
5位 Pixel 7a(SoftBank)（Google）
6位 AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）
7位 かんたんスマホ3
A205KC（京セラ）
8位 Redmi 12C 4GB+128GB（Xiaomi）
9位 Pixel 7a(au)（Google）
10位 Pixel 6a(UQ mobile)（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Pixel 7(au)（Google）
2位 Pixel 7a(NTT docomo)（Google）
3位 Pixel 6a(au)（Google）
4位 AQUOS sense7 plus（シャープ）
5位 Pixel 7a(SoftBank)（Google）
6位 AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）
7位 かんたんスマホ3
A205KC（京セラ）
8位 Redmi 12C 4GB+128GB（Xiaomi）
9位 Pixel 7a(au)（Google）
10位 Pixel 6a(UQ mobile)（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。