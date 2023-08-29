ニコンがリコーを逆転して2位浮上、今売れてる双眼鏡TOP10　2023/8/29

実売データ

2023/08/29 12:00

　「BCNランキング」2023年8月14日から20日の日次集計データによると、双眼鏡の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー

2位　スポーツスターEX 10x25D CF（ニコンビジョン）

3位　PENTAX 双眼鏡 タンクローR ポロプリズム・センターフォーカス式 8X21UCF
62209（リコーイメージング）

4位　コールマン M8X21 ブラック（ビクセン）

5位　スポーツスターEX 8x25D CF（ニコンビジョン）

6位　Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック（ニコンビジョン）

7位　Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド
（OMデジタルソリューションズ）

8位　iWatcher 8X21DHFF 双眼鏡 ストラップ付き ホワイト
TIB-0821DHWH（新東京物産）

9位　アトレックII HR8X32WP（ビクセン）

10位 コールマン M10X21 シルバー（ビクセン）
 
スポーツスターEX 10x25D CF

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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