ニコンがリコーを逆転して2位浮上、今売れてる双眼鏡TOP10 2023/8/29
実売データ
2023/08/29 12:00
「BCNランキング」2023年8月14日から20日の日次集計データによると、双眼鏡の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー）
2位 スポーツスターEX 10x25D CF（ニコンビジョン）
3位 PENTAX 双眼鏡 タンクローR ポロプリズム・センターフォーカス式 8X21UCF
62209（リコーイメージング）
4位 コールマン M8X21 ブラック（ビクセン）
5位 スポーツスターEX 8x25D CF（ニコンビジョン）
6位 Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック（ニコンビジョン）
7位 Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド
（OMデジタルソリューションズ）
8位 iWatcher 8X21DHFF 双眼鏡 ストラップ付き ホワイト
TIB-0821DHWH（新東京物産）
9位 アトレックII HR8X32WP（ビクセン）
10位 コールマン M10X21 シルバー（ビクセン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー）
2位 スポーツスターEX 10x25D CF（ニコンビジョン）
3位 PENTAX 双眼鏡 タンクローR ポロプリズム・センターフォーカス式 8X21UCF
62209（リコーイメージング）
4位 コールマン M8X21 ブラック（ビクセン）
5位 スポーツスターEX 8x25D CF（ニコンビジョン）
6位 Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック（ニコンビジョン）
7位 Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド
（OMデジタルソリューションズ）
8位 iWatcher 8X21DHFF 双眼鏡 ストラップ付き ホワイト
TIB-0821DHWH（新東京物産）
9位 アトレックII HR8X32WP（ビクセン）
10位 コールマン M10X21 シルバー（ビクセン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。