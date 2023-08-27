Xiaomiのエントリー機種「Redmi 12C」が初TOP10入り、今売れてるスマートフォンTOP10 2023/8/27
「BCNランキング」2023年8月14日から20日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 13（アップル）
2位 Pixel 7a（Google）
3位 iPhone SE(3rd)（アップル）
4位 Pixel 6a（Google）
5位 iPhone 14（アップル）
6位 AQUOS wish2（シャープ）
7位 Galaxy A53 5G（SAMSUNG）
8位 AQUOS sense7 plus(SoftBank)（シャープ）
9位 Redmi 12C（Xiaomi）
10位 Xperia 5 IV（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 13（アップル）
2位 Pixel 7a（Google）
3位 iPhone SE(3rd)（アップル）
4位 Pixel 6a（Google）
5位 iPhone 14（アップル）
6位 AQUOS wish2（シャープ）
7位 Galaxy A53 5G（SAMSUNG）
8位 AQUOS sense7 plus(SoftBank)（シャープ）
9位 Redmi 12C（Xiaomi）
10位 Xperia 5 IV（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。