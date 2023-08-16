パナソニックがシャープ・TVS REGZAを逆転、今売れてる有機ELテレビTOP10　2023/8/16

実売データ

2023/08/16 17:30

　「BCNランキング」2023年7月31日から8月6日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　VIERA
TH-55LZ2000（パナソニック

2位　AQUOS OLED
4T-C55EQ1（シャープ

3位　REGZA
55X8900L（TVS REGZA）

4位　VIERA
TH-55LZ1800（パナソニック）

5位　BRAVIA XR
XRJ-55A80L（ソニー

6位　VIERA
TH-48LZ1800（パナソニック）

7位　REGZA
48X8900L（TVS REGZA）

8位　VIERA
TH-55MZ2500（パナソニック）

9位　AQUOS OLED
4T-C48EQ2（シャープ）

10位 4K有機EL
4T-C48CQ1（シャープ）
 
TH-55LZ2000

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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