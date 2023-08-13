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23年7月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10、ソニー新製品「WF-1000XM5(B)」が予約のみでTOP10入り　2023/8/13

実売データ

2023/08/13 17:30

　「BCNランキング」2023年7月1日から31日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル

2位　AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）

3位　AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）

4位　AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）

5位　QuietComfort Earbuds Triple Black（BOSE）

6位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー

7位　CX Plus SE True Wireless Black（Sennheiser）

8位　QuietComfort Earbuds II Triple Black（BOSE

9位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）

10位 Beats Studio Buds + トランスペアレント
MQLK3（Beats Electronics）
 
WF-1000XM5(B)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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