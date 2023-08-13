「iPhone 13」が39週連続首位、「Pixel 7a」はTOP3返り咲き、今売れてるスマートフォンTOP10 2023/8/13
「BCNランキング」2023年7月31日から8月6日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 13（アップル）
2位 iPhone SE(3rd)（アップル）
3位 Pixel 7a（Google）
4位 Pixel 6a（Google）
5位 iPhone 14（アップル）
6位 Galaxy A53 5G（SAMSUNG）
7位 AQUOS sense7 plus(シャープ)
8位 AQUOS wish2（シャープ）
9位 AQUOS sense7（シャープ）
10位 Xperia Ace III（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 13（アップル）
2位 iPhone SE(3rd)（アップル）
3位 Pixel 7a（Google）
4位 Pixel 6a（Google）
5位 iPhone 14（アップル）
6位 Galaxy A53 5G（SAMSUNG）
7位 AQUOS sense7 plus(シャープ)
8位 AQUOS wish2（シャープ）
9位 AQUOS sense7（シャープ）
10位 Xperia Ace III（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。