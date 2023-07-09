Pixel 7aがiPhone SE(3rd)を再逆転、今売れてるスマートフォンTOP10　2023/7/9

実売データ

2023/07/09 12:00

　「BCNランキング」2023年6月26日から7月2日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone 13（アップル

2位　Pixel 7a（Google

3位　iPhone SE(3rd)（アップル）

4位　Pixel 6a（Google）

5位　iPhone 14（アップル）

6位　Galaxy A53 5GSAMSUNG

7位　AQUOS wish2（シャープ

8位　arrows We（FCNT）

9位　iPhone 14 Pro（アップル）

10位 AQUOS sense7 plus(SoftBank)（シャープ）
 
Pixel 7a

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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