2位～5位をREGZAが埋める、今売れてるスマートテレビTOP10　2023/6/30

実売データ

2023/06/30 07:30

　「BCNランキング」2023年6月19日から25日の日次集計データによると、スマートテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ

2位　REGZA
43C350X（TVS REGZA）

3位　REGZA
32V34（TVS REGZA）

4位　REGZA
50C350X（TVS REGZA）

5位　REGZA
24V34（TVS REGZA）

6位　AQUOS 4K
4T-C50EN2（シャープ）

7位　REGZA
40V34（TVS REGZA）

8位　32S5200A（TCL Corporation）

9位　AQUOS
2T-C32EF1（シャープ）

10位 AQUOS 4K
4T-C43EN2（シャープ）
 
43C350X

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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