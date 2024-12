スマートテレビのおすすめ製品と選び方を徹底解説！ 人気のモデルを実売ランキングから紹介

スマートテレビとは?

放送局の電波を受信してさまざまな情報を得られるテレビ。日ごろ、ニュースやエンタメなどを届けてくれますが、最近になって動画配信サービスなどの需要も高まってきました。これに伴って、ネット機能に対応したスマートテレビの市場が拡大しつつあります。今回は「スマートテレビ」について徹底解説します。最新のスマートテレビの売れ筋もあわせて紹介。スマートテレビと、最近話題の「チューナーレステレビ」の違いも説明します!スマートテレビとは、テレビ単体でYouTubeをはじめとするインターネット動画配信サービスを視聴できるテレビのこと。そのうち、OSにAndroidを採用する製品は「Android TV」、Google TV搭載製品は「Google TV」、TVチューナー非搭載の製品は「チューナーレステレビ」とも呼ばれています。現状、スマートテレビの大半はAndroid TVで、Android TVの一部はチューナーレステレビです。スマートテレビは、スマートフォン向けモバイルOSを開発するGoogle、Appleのテレビ分野への進出と、各動画配信サービスのマルチデバイス(スマートフォン・タブレット端末・テレビ・PC)対応をきっかけに登場しました。要するに、これまでスマートフォンで視聴していたYouTube、Amazonプライム・ビデオ(プライムビデオ)などを大画面テレビで視聴したいというニーズに応えたわけです。テレビを買い替えたら動画配信サービスのアプリが最初から入っていて、スマートテレビの存在を特に意識せずにスマートテレビユーザーとなった人も多いでしょう。スマートテレビの概要について理解できたところで、メリットとデメリットについても解説していきます。急速に普及しつつあるスマートテレビですが、長所と短所についても考えたうえで購入を検討しましょう。最もメジャーなAndroid TV搭載スマートテレビのメリットを挙げます。なお、OSが変わるとメリットは若干変わります。同じくAndroid TV搭載スマートテレビに限定したデメリットを挙げます。やはりOSが変わるとデメリットは若干変わりますので、OSの種類には注意してください。スマートテレビの条件「インターネット動画配信を視聴できる」機能に加え、下記に気を付ける必要があります。高画質・高音質のハイエンドモデルのほうがインターネット動画も高画質で再生できるので、予算を上げたほうが満足度がアップできるでしょう。画面サイズは大画面のほうが迫力がありますが、設置場所によっては置けないため、ぴったりなサイズを選ぶ必要があります。リビングに設置するテレビのおすすめサイズは40型以上。有機ELと液晶を比較すると、くっきりとした黒を表現できる有機ELのほうが映画・ドラマ、ドキュメント、スポーツ番組などの鑑賞に適しています。そのほか、下記の項目に着目すると失敗しにくいでしょう。家電量販店・オンラインショップのPOSデータを集計した「BCNランキング」から、2024年11月のデータをもとにタイプ・画面サイズごとのスマートテレビ(インターネット対応機種)の売れ筋ランキングを紹介します。1位 TVS REGZA 40型 40V35N 2024/02発売2位 TVS REGZA 43型 43M550M 2023/10発売3位 TVS REGZA 50型 50M550M 2023/10発売4位 TVS REGZA 43型 43Z670N 2024/05発売5位 TVS REGZA 55型 55M550M 2023/10発売6位 TCL Corporation 40型 40S5400 2023/05発売7位 シャープ 55型 4T-C55FN2 2023/06発売8位 TVS REGZA 65型 65Z570L 2022/07発売9位 Hisense 50型 50E6K 2023/11発売10位 パナソニック 50型 TV-50W90A 2024/06発売1位 TVS REGZA 32型 32V35N 2024/02発売2位 シャープ 32型 2T-C32EF1 2023/01発売3位 TVS REGZA 24型 24V35N 2024/02発売4位 Hisense 24型 24A4N 2024/04発売5位 TCL Corporation 32型 32S5400 2023/03発売6位 TVS REGZA 32型 32V34 2020/09発売7位 シャープ 24型 2T-C24EF1 2023/01発売8位 TVS REGZA 24型 24V34 2020/09発売9位 Hisense 32型 32E4N 2024/04発売10位 パナソニック 19型 UN-19FB10H 2021/11発売1位 シャープ 55型 4T-C55ES1 2022/06発売2位 パナソニック 55型 TV-55Z90A 2024/06発売3位 シャープ 55型 4T-C55FQ1 2023/08発売4位 TVS REGZA 48型 48X8900N 2024/04発売5位 パナソニック 55型 TV-55Z95A 2024/06発売6位 TVS REGZA 55型 55X8900N 2024/04発売7位 パナソニック 48型 TV-48Z85A 2024/07発売8位 ソニー 55位 K-55XR80 2024/08発売9位 TVS REGZA 48型 48X8900L 2022/07発売10位 パナソニック 42型 TV-42Z85A 2024/07発売メーカーとしては、液晶ではTVS REGZAとシャープが人気、有機elではパナソニックもランキングに登場してきます。また、モデルチェンジなどで価格が手頃になった、発売日から1~2年程度経過した機種が売れています。実はスマートテレビに買い替えなくても、「HDMIステック」「ストリーミングデバイス」などと呼ばれる製品を手持ちのテレビに後付けすると、同じように大画面のテレビで動画配信サービスが楽します。「Apple TV 4K」もおおよその機能としてはHDMIステックと同じです。Android OS搭載スマートテレビであっても、これらのストリーミングデバイスの後付けが可能なので覚えておきましょう。Amazon Fire TVやFire TV Cube、Fire TV Stick 4Kなど、Amazonデバイスは種類が豊富。各製品の細かい違いはAmazon内のページが一番わかりやすいです。Amazon以外のメーカー製のAndroid TV搭載デバイスは、全般的にAmazonデバイスより安いのが特徴。使い勝手は製品によって異なるので、機能やスペック、口コミをよく確認して検討しましょう。Google Chromecastは、Fire TV Stickに相当するGoogle製のメディアストリーミングデバイスです。最新モデルは、最大 1080p HDRでのストリーミングに対応する「Chromecast with Google TV(HD)」で価格は4980円。より高画質な4Kモデル「Chromecast with Google TV(4K)」も7600円とリーズナブルです。手持ちのテレビを買い替えるならスマートテレビ、しばらく買い替えるつもりがないならAmazon Fire TV/Fire TV Stick 4KやChromecast with Google TV(4K)を導入してはいかがでしょうか?今後、テレビで地上波やBS放送を一切視聴する気がない人や、地上波やBS放送はすでにある1台目のテレビで視聴・録画する人は、最近増えている「チューナーレステレビ」でもいいでしょう。例えば、ニトリPBの43型「4KチューナーレススマートTV」は公式オンラインショップ価格3万4900円と、かなり手頃。Amazon.co.jpでは、山善、オリオン、FPD、Xiaomiなどがコスパの高いチューナーレステレビを販売しています。どうせ動画配信しか見ないなら、テレビ受信機能(チューナー)は不要ですからね。ぜひ視聴スタイルに合ったテレビを見つけてください。*「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計している実売データベースで、日本の店頭市場の約4割(パソコンの場合)をカバーしています。