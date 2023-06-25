「第3世代iPhone SE」が「Pixel 7a」を逆転、今売れてるスマートフォンTOP10 2023/6/25
「BCNランキング」2023年6月12日から18日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 13（アップル）
2位 iPhone SE(3rd)（アップル）
3位 Pixel 7a（Google）
4位 iPhone 14（アップル）
5位 arrows We（FCNT）
6位 Pixel 6a（Google）
7位 AQUOS wish2（シャープ）
8位 iPhone 14 Pro（アップル）
9位 Galaxy A53 5G（SAMSUNG）
10位 Reno7 A（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 13（アップル）
2位 iPhone SE(3rd)（アップル）
3位 Pixel 7a（Google）
4位 iPhone 14（アップル）
5位 arrows We（FCNT）
6位 Pixel 6a（Google）
7位 AQUOS wish2（シャープ）
8位 iPhone 14 Pro（アップル）
9位 Galaxy A53 5G（SAMSUNG）
10位 Reno7 A（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。