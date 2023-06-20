DENON・BOSE・ソニーが首位争い、今売れてるホームシアターシステムTOP10　2023/6/20

実売データ

2023/06/20 07:30

　「BCNランキング」2023年6月5日から11日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス

2位　Smart Soundbar 300（BOSE）

3位　ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー

4位　Bose TV Speaker（BOSE

5位　サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ

6位　サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）

7位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー）

8位　フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）

9位　Smart Soundbar 900 Black（BOSE）

10位 TS6100（TCL Corporation）

10位 Smart Soundbar 600（BOSE）
 
DHT-S217(K)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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