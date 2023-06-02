REGZAがTCLから首位奪還、今売れてるスマートテレビTOP10　2023/6/2

実売データ

2023/06/02 07:30

　「BCNランキング」2023年5月22日から28日の日次集計データによると、スマートテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
32V34（TVS REGZA）

2位　32S5200A（TCL Corporation）

3位　REGZA
43C350X（TVS REGZA）

4位　REGZA
40V34（TVS REGZA）

5位　AQUOS 4K
4T-C50EN2（シャープ

6位　REGZA
50C350X（TVS REGZA）

7位　AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ）

8位　REGZA
24V34（TVS REGZA）

9位　AQUOS 4K
4T-C43EN2（シャープ）

10位 AQUOS
2T-C32EF1（シャープ）
 
32V34

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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