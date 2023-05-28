「Pixel 7a」が「iPhone 13」を追う、今売れてるスマートフォンTOP10 2023/5/28
「BCNランキング」2023年5月15日から21日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 13（アップル）
2位 Pixel 7a（Google）
3位 iPhone SE(3rd)（アップル）
4位 iPhone 14（アップル）
5位 arrows We（FCNT）
6位 Pixel 6a（Google）
7位 iPhone 14 Pro（アップル）
8位 Reno7 A（OPPO）
9位 AQUOS wish2（シャープ）
10位 AQUOS sense7（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 13（アップル）
2位 Pixel 7a（Google）
3位 iPhone SE(3rd)（アップル）
4位 iPhone 14（アップル）
5位 arrows We（FCNT）
6位 Pixel 6a（Google）
7位 iPhone 14 Pro（アップル）
8位 Reno7 A（OPPO）
9位 AQUOS wish2（シャープ）
10位 AQUOS sense7（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。