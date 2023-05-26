新製品「Victrix Pro BFG」が4位に初登場、今売れてるPC対応ゲームコントローラーTOP10 2023/5/26
実売データ
2023/05/26 07:30
「BCNランキング」2023年5月15日から21日の日次集計データによると、PC対応ゲームコントローラーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック
CFI-ZCT1J01（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
2位 DualSense ワイヤレスコントローラー
CFI-ZCT1J（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
3位 F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール）
4位 Victrix Pro BFG Wireless Controller for PS5 PS4 ＆ PC
（Performance Designed Products）
5位 Xbox ワイヤレスコントローラー ＋ USB-Cケーブル
（マイクロソフト）
6位 DualSense Edge ワイヤレスコントローラー
CFI-ZCP1J（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
7位 DualSense ワイヤレスコントローラー コズミック レッド
CFI-ZCT1J02（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
8位 ファイティングコマンダー OCTA for PlayStation 5 PlayStation 4 PC
SPF-023（ホリ）
9位 DualSense ワイヤレスコントローラー グレー カモフラージュ
CFI-ZCT1J06（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
10位 DualSense ワイヤレスコントローラー スターライト ブルー
CFI-ZCT1J05（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック
CFI-ZCT1J01（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
2位 DualSense ワイヤレスコントローラー
CFI-ZCT1J（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
3位 F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール）
4位 Victrix Pro BFG Wireless Controller for PS5 PS4 ＆ PC
（Performance Designed Products）
5位 Xbox ワイヤレスコントローラー ＋ USB-Cケーブル
（マイクロソフト）
6位 DualSense Edge ワイヤレスコントローラー
CFI-ZCP1J（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
7位 DualSense ワイヤレスコントローラー コズミック レッド
CFI-ZCT1J02（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
8位 ファイティングコマンダー OCTA for PlayStation 5 PlayStation 4 PC
SPF-023（ホリ）
9位 DualSense ワイヤレスコントローラー グレー カモフラージュ
CFI-ZCT1J06（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
10位 DualSense ワイヤレスコントローラー スターライト ブルー
CFI-ZCT1J05（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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