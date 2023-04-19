今売れてる有機ELテレビTOP10、55型BRAVIA XR(2022年モデル)が3位浮上　2023/4/19

実売データ

2023/04/19 17:30

　「BCNランキング」2023年4月3日から9日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　BRAVIA XR
XRJ-55A80J（ソニー

2位　AQUOS OLED
4T-C55EQ1（シャープ

3位　BRAVIA XR
XRJ-55A80K（ソニー）

4位　REGZA
55X8900L（TVS REGZA）

5位　VIERA
TH-55LZ2000（パナソニック

6位　REGZA
55X9400S（TVS REGZA）

7位　BRAVIA XR
XRJ-65A80K（ソニー）

8位　VIERA
TH-55LZ1800（パナソニック）

9位　VIERA
TH-48LZ1800（パナソニック）

10位 REGZA
48X8900L（TVS REGZA）
 
XRJ-55A80K

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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