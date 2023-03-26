今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10、43型REGZAと42型AQUOSが同率首位　2023/3/26

「BCNランキング」2023年2023年3月13日から19日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZA
43C350X（TVS REGZA）
2位 AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ）
3位 BRAVIA XR
XRJ-55A80J（ソニー）
4位 BRAVIA XR
XRJ-65X95J（ソニー）
5位 AQUOS 4K
4T-C50EN2（シャープ）
6位 REGZA
50C350X（TVS REGZA）
7位 VIERA
TH-49LX900（パナソニック）
8位 AQUOS 4K
4T-C43EN2（シャープ）
9位 VIERA
TH-43LX900（パナソニック）
10位 REGZA
55C350X（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 REGZA
43C350X（TVS REGZA）
2位 AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ）
3位 BRAVIA XR
XRJ-55A80J（ソニー）
4位 BRAVIA XR
XRJ-65X95J（ソニー）
5位 AQUOS 4K
4T-C50EN2（シャープ）
6位 REGZA
50C350X（TVS REGZA）
7位 VIERA
TH-49LX900（パナソニック）
8位 AQUOS 4K
4T-C43EN2（シャープ）
9位 VIERA
TH-43LX900（パナソニック）
10位 REGZA
55C350X（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。