23年2月に売れた4Kチューナー搭載テレビTOP10、43型REGZAが7か月連続首位　2023/3/15

実売データ

2023/03/15 12:30

　「BCNランキング」2023年2月1日から2月28日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
43C350X（TVS REGZA）

2位　AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ

3位　BRAVIA XR
XRJ-55A80J（ソニー

4位　AQUOS 4K
4T-C50EN2（シャープ）

5位　REGZA
50C350X（TVS REGZA）

6位　BRAVIA XR
XRJ-65X95J（ソニー）

7位　AQUOS 4K
4T-C43EN2（シャープ）

8位　VIERA
TH-49LX900（パナソニック

9位　VIERA
TH-43LX900（パナソニック）

10位 REGZA
55C350X（TVS REGZA）
 
43C350X

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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