今売れてる液晶テレビ（4K未満）TOP10、TCLがTVS REGZAを追う　2023/3/8

「BCNランキング」2023年2月20日から26日の日次集計データによると、液晶テレビ（4K未満）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZA
32V34（TVS REGZA）
2位 32S5200A（TCL Corporation）
3位 REGZA
24V34（TVS REGZA）
4位 AQUOS ブラック
2T-C32DE-B（シャープ）
5位 REGZA
40V34（TVS REGZA）
6位 AQUOS
2T-C42BE1（シャープ）
7位 40S5200B（TCL Corporation）
8位 REGZA
32S24（TVS REGZA）
9位 AQUOS
2T-C32EF1（シャープ）
10位 32v型 ハイビジョン液晶テレビ
32A30H（Hisense）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 REGZA
32V34（TVS REGZA）
2位 32S5200A（TCL Corporation）
3位 REGZA
24V34（TVS REGZA）
4位 AQUOS ブラック
2T-C32DE-B（シャープ）
5位 REGZA
40V34（TVS REGZA）
6位 AQUOS
2T-C42BE1（シャープ）
7位 40S5200B（TCL Corporation）
8位 REGZA
32S24（TVS REGZA）
9位 AQUOS
2T-C32EF1（シャープ）
10位 32v型 ハイビジョン液晶テレビ
32A30H（Hisense）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。