今売れてる液晶テレビ（4K未満）TOP10、TCLがTVS REGZAを追う　2023/3/8

実売データ

2023/03/08 07:30

　「BCNランキング」2023年2月20日から26日の日次集計データによると、液晶テレビ4K未満）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
32V34（TVS REGZA）

2位　32S5200A（TCL Corporation）

3位　REGZA
24V34（TVS REGZA）

4位　AQUOS ブラック
2T-C32DE-B（シャープ

5位　REGZA
40V34（TVS REGZA）

6位　AQUOS
2T-C42BE1（シャープ）

7位　40S5200B（TCL Corporation）

8位　REGZA
32S24（TVS REGZA）

9位　AQUOS
2T-C32EF1（シャープ）

10位 32v型 ハイビジョン液晶テレビ
32A30H（Hisense
 
32S5200A

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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