今売れてる外付けSSD TOP10、バッファローが1位～4位を独占　2023/3/1

実売データ

2023/03/01 07:30

　「BCNランキング」2023年2月13日から19日の日次集計データによると、外付けSSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　SSD-PUTU3C 1TB
SSD-PUT1.0U3-BKC（バッファロー

2位　SSD-PUTA 1TB
SSD-PUT1.0U3-BKA（バッファロー）

3位　SSD-PUTU3C 500GB
SSD-PUT500U3-BKC（バッファロー）

4位　SSD-PGU3/NL 1TB
SSD-PG1.0U3-B/NL（バッファロー）

5位　Crucial X8 Portable SSD 1TB
CT1000X8SSD9（Micron Technology

6位　SSD-PGU3C 1TB ブラック
SSD-PG1.0U3-BC（バッファロー）

7位　SSD-PUTU3C 250GB
SSD-PUT250U3-BKC（バッファロー）

8位　Extreme Portable SSD 1TB
SDSSDE61-1T00-J25（WesternDigital

9位　Crucial X6 Portable SSD 1TB
CT1000X6SSD9（Micron Technology）

10位 SSD-PUTA 500GB
SSD-PUT500U3-BKA（バッファロー）
 
SSD-PUTU3C 1TB

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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