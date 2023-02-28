今売れてるワイヤレスキーボードTOP10、ロジクールの静音キーボードが11週連続首位　2023/2/28

「BCNランキング」2023年2月13日から19日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール）
2位 無線2.4GHz フルキーボード ブラック
BSKBW120BK（バッファロー）
3位 Wireless Combo MK270G（ロジクール）
4位 無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット ブラック
BSKBW120SBK（バッファロー）
5位 MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）
6位 無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム）
7位 無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）
8位 無線コンパクトキーボード
TK-FDM105TXBK（エレコム）
9位 Bluetooth 5.0 薄型フルキーボード
TK-FBM120KBK（エレコム）
10位 Wireless Keyboard K275（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール）
2位 無線2.4GHz フルキーボード ブラック
BSKBW120BK（バッファロー）
3位 Wireless Combo MK270G（ロジクール）
4位 無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット ブラック
BSKBW120SBK（バッファロー）
5位 MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）
6位 無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム）
7位 無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）
8位 無線コンパクトキーボード
TK-FDM105TXBK（エレコム）
9位 Bluetooth 5.0 薄型フルキーボード
TK-FBM120KBK（エレコム）
10位 Wireless Keyboard K275（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。