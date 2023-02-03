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今売れてるPC対応ゲームコントローラーTOP10、新製品「DualSense Edge ワイヤレスコントローラー」が首位獲得　2023/2/3

実売データ

2023/02/03 07:30

　「BCNランキング」2023年1月23日から29日の日次集計データによると、PC対応ゲームコントローラーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　DualSense Edge ワイヤレスコントローラー
CFI-ZCP1J（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）

2位　DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック
CFI-ZCT1J01（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）

3位　F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール

4位　DualSense ワイヤレスコントローラー
CFI-ZCT1J（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）

5位　Xbox ワイヤレスコントローラー ＋ USB-Cケーブル（マイクロソフト

6位　DualSense ワイヤレスコントローラー グレー カモフラージュ
CFI-ZCT1J06（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）

7位　DualSense ワイヤレスコントローラー コズミック レッド
CFI-ZCT1J02（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）

8位　OJO Classic PROコントローラー ブラック（YesOJO）

9位　超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム

10位 DualSense ワイヤレスコントローラー ギャラクティック パープル
CFI-ZCT1J04（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
 
DualSense Edge ワイヤレスコントローラー

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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