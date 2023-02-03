今売れてるPC対応ゲームコントローラーTOP10、新製品「DualSense Edge ワイヤレスコントローラー」が首位獲得 2023/2/3
実売データ
2023/02/03 07:30
「BCNランキング」2023年1月23日から29日の日次集計データによると、PC対応ゲームコントローラーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 DualSense Edge ワイヤレスコントローラー
CFI-ZCP1J（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
2位 DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック
CFI-ZCT1J01（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
3位 F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール）
4位 DualSense ワイヤレスコントローラー
CFI-ZCT1J（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
5位 Xbox ワイヤレスコントローラー ＋ USB-Cケーブル（マイクロソフト）
6位 DualSense ワイヤレスコントローラー グレー カモフラージュ
CFI-ZCT1J06（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
7位 DualSense ワイヤレスコントローラー コズミック レッド
CFI-ZCT1J02（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
8位 OJO Classic PROコントローラー ブラック（YesOJO）
9位 超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム）
10位 DualSense ワイヤレスコントローラー ギャラクティック パープル
CFI-ZCT1J04（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 DualSense Edge ワイヤレスコントローラー
CFI-ZCP1J（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
2位 DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック
CFI-ZCT1J01（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
3位 F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール）
4位 DualSense ワイヤレスコントローラー
CFI-ZCT1J（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
5位 Xbox ワイヤレスコントローラー ＋ USB-Cケーブル（マイクロソフト）
6位 DualSense ワイヤレスコントローラー グレー カモフラージュ
CFI-ZCT1J06（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
7位 DualSense ワイヤレスコントローラー コズミック レッド
CFI-ZCT1J02（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
8位 OJO Classic PROコントローラー ブラック（YesOJO）
9位 超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム）
10位 DualSense ワイヤレスコントローラー ギャラクティック パープル
CFI-ZCT1J04（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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