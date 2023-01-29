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今売れてるスマートフォンTOP10、「iPhone 14」が「Pixel 6a」を逆転、5週ぶりにTOP3返り咲き　2023/1/29

実売データ

2023/01/29 12:00

　「BCNランキング」2023年1月16日から22日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone 13（アップル

2位　iPhone SE(3rd)（アップル）

3位　iPhone 14（アップル）

4位　Pixel 6a（Google

5位　iPhone 14 Pro（アップル）

6位　arrows We（FCNT）

7位　AQUOS wish2（シャープ

8位　Xperia 10 IV（ソニー

9位　Galaxy A53 5GSAMSUNG

10位 Xperia Ace III（ソニー）
 
iPhone 14

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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