今売れてるコンパクトデジカメTOP10、Kenko「KC-03TY」がTOP3入り　2023/1/9

実売データ

2023/01/09 07:30

　「BCNランキング」2022年12月26日から2023年1月1日の日次集計データによると、コンパクトデジカメの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　instax mini Evo（富士フイルム

2位　IXY 650 シルバー（キヤノン

3位　デジタルカメラ シルバー
KC-03TY シルバー（ケンコー・トキナー

4位　PIXPRO FZ55 ブラック（KODAK）

5位　PIXPRO WPZ2（KODAK）

6位　instax mini LiPlay ELEGANT BLACK（富士フイルム）

7位　Cyber-shot WX500 ブラック
DSC-WX500(B)（ソニー

8位　instax mini LiPlay STONE WHITE（富士フイルム）

9位　PowerShot SX620 HS ホワイト
PSSX620HS(WH)（キヤノン）

10位 PIXPRO FZ45 ブラック（KODAK）
 
KC-03TY ｼﾙﾊﾞｰ

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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