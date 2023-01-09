今売れてるコンパクトデジカメTOP10、Kenko「KC-03TY」がTOP3入り 2023/1/9
実売データ
2023/01/09 07:30
「BCNランキング」2022年12月26日から2023年1月1日の日次集計データによると、コンパクトデジカメの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 instax mini Evo（富士フイルム）
2位 IXY 650 シルバー（キヤノン）
3位 デジタルカメラ シルバー
KC-03TY シルバー（ケンコー・トキナー）
4位 PIXPRO FZ55 ブラック（KODAK）
5位 PIXPRO WPZ2（KODAK）
6位 instax mini LiPlay ELEGANT BLACK（富士フイルム）
7位 Cyber-shot WX500 ブラック
DSC-WX500(B)（ソニー）
8位 instax mini LiPlay STONE WHITE（富士フイルム）
9位 PowerShot SX620 HS ホワイト
PSSX620HS(WH)（キヤノン）
10位 PIXPRO FZ45 ブラック（KODAK）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 instax mini Evo（富士フイルム）
2位 IXY 650 シルバー（キヤノン）
3位 デジタルカメラ シルバー
KC-03TY シルバー（ケンコー・トキナー）
4位 PIXPRO FZ55 ブラック（KODAK）
5位 PIXPRO WPZ2（KODAK）
6位 instax mini LiPlay ELEGANT BLACK（富士フイルム）
7位 Cyber-shot WX500 ブラック
DSC-WX500(B)（ソニー）
8位 instax mini LiPlay STONE WHITE（富士フイルム）
9位 PowerShot SX620 HS ホワイト
PSSX620HS(WH)（キヤノン）
10位 PIXPRO FZ45 ブラック（KODAK）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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