今売れてるスマートフォンTOP10、「iPhone 13 mini」が33週ぶりにTOP10返り咲き 2022/12/25
「BCNランキング」2022年12月12日から12月18日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 13（アップル）
2位 iPhone SE(3rd)（アップル）
3位 iPhone 14（アップル）
4位 Pixel 6a（Google）
5位 Galaxy A53 5G（SAMSUNG）
6位 arrows We（FCNT）
7位 Xperia Ace III（ソニー）
8位 iPhone 13 mini（アップル）
9位 AQUOS wish2（シャープ）
10位 iPhone 14 Pro（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 13（アップル）
2位 iPhone SE(3rd)（アップル）
3位 iPhone 14（アップル）
4位 Pixel 6a（Google）
5位 Galaxy A53 5G（SAMSUNG）
6位 arrows We（FCNT）
7位 Xperia Ace III（ソニー）
8位 iPhone 13 mini（アップル）
9位 AQUOS wish2（シャープ）
10位 iPhone 14 Pro（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。