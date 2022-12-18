今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10、42型AQUOSが2位浮上　2022/12/18

「BCNランキング」2022年12月5日から12月11日までの日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZA
43C350X（TVS REGZA）
2位 AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ）
3位 REGZA
50C350X（TVS REGZA）
4位 BRAVIA XR
XRJ-65X95J（ソニー）
5位 BRAVIA XR
XRJ-55X90J（ソニー）
6位 REGZA
55C350X（TVS REGZA）
7位 50v型 4K液晶テレビ
50E6G（Hisense）
8位 VIERA
TH-49LX900（パナソニック）
9位 AQUOS 4K
4T-C50EN2（シャープ）
10位 BRAVIA XR
XRJ-55A80K（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 REGZA
43C350X（TVS REGZA）
2位 AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ）
3位 REGZA
50C350X（TVS REGZA）
4位 BRAVIA XR
XRJ-65X95J（ソニー）
5位 BRAVIA XR
XRJ-55X90J（ソニー）
6位 REGZA
55C350X（TVS REGZA）
7位 50v型 4K液晶テレビ
50E6G（Hisense）
8位 VIERA
TH-49LX900（パナソニック）
9位 AQUOS 4K
4T-C50EN2（シャープ）
10位 BRAVIA XR
XRJ-55A80K（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。