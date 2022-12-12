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今売れてるコンパクトデジカメTOP10、富士フイルム・KODAK・キヤノンが首位争い　2022/12/12

実売データ

2022/12/12 07:30

　「BCNランキング」2022年11月28日から12月4日の日次集計データによると、コンパクトデジカメの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　instax mini Evo（富士フイルム

2位　PIXPRO WPZ2（KODAK）

3位　IXY 650 シルバー（キヤノン

4位　PIXPRO FZ55 ブラック（KODAK）

5位　Cyber-shot WX500 ブラック
DSC-WX500(B)（ソニー

6位　デジタルカメラ
KC-03TY（ケンコー・トキナー

7位　PIXPRO FZ45 ブラック（KODAK）

8位　IXY 650 ブラック（キヤノン）

9位　instax mini LiPlay ELEGANT BLACK（富士フイルム）

10位 Cyber-shot W830
DSC-W830（ソニー）
 
instax mini Evo

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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