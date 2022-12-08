今売れてるマザーボードTOP10、MSI・ASRock・ASUSが首位争い　2022/12/8

「BCNランキング」2022年11月28日から12月4日の日次集計データによると、マザーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 SocketAM4 AMD B550
MPG B550 GAMING PLUS（MSI）
2位 SocketAM4 AMD B550
B550M Steel Legend（ASRock）
3位 Socket1700 Intel B660
MAG B660M MORTAR WIFI DDR4（MSI）
4位 Socket1700 Intel H670
TUF GAMING H670-PRO WIFI D4（ASUS）
5位 Socket1700 Intel H670
MAG H670 TOMAHAWK WIFI DDR4（MSI）
6位 SocketAM4 AMD B550
MAG B550 TOMAHAWK（MSI）
7位 Socket1700 Intel B660
TUF GAMING B660M-PLUS D4（ASUS）
8位 Socket1700 Intel B660
PRO B660M-E DDR4（MSI）
9位 Socket1700 Intel Z690
Z690 Pro RS（ASRock）
10位 SocketAM4 AMD B550
TUF GAMING B550-PLUS（ASUS）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 SocketAM4 AMD B550
MPG B550 GAMING PLUS（MSI）
2位 SocketAM4 AMD B550
B550M Steel Legend（ASRock）
3位 Socket1700 Intel B660
MAG B660M MORTAR WIFI DDR4（MSI）
4位 Socket1700 Intel H670
TUF GAMING H670-PRO WIFI D4（ASUS）
5位 Socket1700 Intel H670
MAG H670 TOMAHAWK WIFI DDR4（MSI）
6位 SocketAM4 AMD B550
MAG B550 TOMAHAWK（MSI）
7位 Socket1700 Intel B660
TUF GAMING B660M-PLUS D4（ASUS）
8位 Socket1700 Intel B660
PRO B660M-E DDR4（MSI）
9位 Socket1700 Intel Z690
Z690 Pro RS（ASRock）
10位 SocketAM4 AMD B550
TUF GAMING B550-PLUS（ASUS）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。