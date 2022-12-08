今売れてるマザーボードTOP10、MSI・ASRock・ASUSが首位争い　2022/12/8

実売データ

2022/12/08 12:30

　「BCNランキング」2022年11月28日から12月4日の日次集計データによると、マザーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　SocketAM4 AMD B550
MPG B550 GAMING PLUS（MSI

2位　SocketAM4 AMD B550
B550M Steel Legend（ASRock）

3位　Socket1700 Intel B660
MAG B660M MORTAR WIFI DDR4（MSI）

4位　Socket1700 Intel H670
TUF GAMING H670-PRO WIFI D4（ASUS

5位　Socket1700 Intel H670
MAG H670 TOMAHAWK WIFI DDR4（MSI）

6位　SocketAM4 AMD B550
MAG B550 TOMAHAWK（MSI）

7位　Socket1700 Intel B660
TUF GAMING B660M-PLUS D4（ASUS）

8位　Socket1700 Intel B660
PRO B660M-E DDR4（MSI）

9位　Socket1700 Intel Z690
Z690 Pro RS（ASRock）

10位 SocketAM4 AMD B550
TUF GAMING B550-PLUS（ASUS）
 
MPG B550 GAMING PLUS

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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