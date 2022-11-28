今売れてる骨伝導イヤホンTOP10、オーディオテクニカがShokzを逆転して首位　2022/11/28

実売データ

2022/11/28 12:00

　「BCNランキング」2022年11月14日から11月20日の日次集計データによると、骨伝導イヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン ブラック
ATH-CC500BT BK（オーディオテクニカ

2位　OpenRun Black
SKZ-EP-000003（Shokz）

3位　OPENCOMM Black（Shokz）

4位　OPENMOVE Slate Grey（Shokz）

5位　ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン ベージュ
ATH-CC500BT BG（オーディオテクニカ）

6位　OPENRUN PRO Black（Shokz）

7位　AudioComm 骨伝導イヤホン
HP-BC100N（オーム電機）

8位　OPENMOVE Elevation Blue（Shokz）

9位　PEACE SS-1 Black（BoCo）

10位 OpenRun Grey
SKZ-EP-000004（Shokz）
 
ATH-CC500BT BK

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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