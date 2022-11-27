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今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10、シャープがTVS REGZAを逆転、42型AQUOSが7週ぶり首位　2022/11/27

実売データ

2022/11/27 09:00

　「BCNランキング」2022年11月14日から11月20日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ

2位　REGZA
43C350X（TVS REGZA）

3位　REGZA
50C350X（TVS REGZA）

4位　BRAVIA XR
XRJ-65X95J（ソニー

5位　BRAVIA XR
XRJ-55A80K（ソニー）

6位　REGZA
55Z670K（TVS REGZA）

7位　REGZA
65Z670K（TVS REGZA）

8位　BRAVIA XR
XRJ-50X90J（ソニー）

9位　AQUOS 4K
4T-C50EN2（シャープ）

10位 VIERA
TH-49LX900（パナソニック
 
4T-C42DJ1

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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