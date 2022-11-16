今売れてる有機ELテレビTOP10、ソニー・TVS REGZA・シャープの三つ巴　2022/11/16

実売データ

2022/11/16 12:30

　「BCNランキング」2022年10月31日から11月6日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　BRAVIA XR
XRJ-55A80J（ソニー

2位　REGZA
55X8900K（TVS REGZA）

3位　4K有機EL
4T-C48CQ1（シャープ

4位　REGZA
65X8900K（TVS REGZA）

5位　REGZA
48X8900K（TVS REGZA）

6位　BRAVIA XR
XRJ-55A80K（ソニー）

7位　BRAVIA
KJ-48A9S（ソニー）

8位　VIERA
TH-55LZ1800（パナソニック

9位　BRAVIA XR
XRJ-65A80K（ソニー）

10位 AQUOS OLED
4T-C55DQ1（シャープ）
 
55X8900K

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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