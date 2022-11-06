今売れてるスマートフォンTOP10、PixelがTOP3をキープ、iPhoneを追う　2022/11/6

実売データ

2022/11/06 12:00

　「BCNランキング」2022年10月24日から30日の日次集計データによると、スマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone SE(3rd)（アップル

2位　iPhone 13（アップル）

3位　Pixel 6a（Google

4位　iPhone 14（アップル）

5位　iPhone 14 Pro（アップル）

6位　Xperia Ace III（ソニー

7位　arrows We（FCNT）

8位　Galaxy A53 5GSAMSUNG

9位　AQUOS wish2（シャープ

10位 Pixel 7（Google）
 
iPhone SE(3rd)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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