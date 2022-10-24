今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、「AirPods Pro」が1位・2位独占 2022/10/24
実売データ
2022/10/24 12:00
「BCNランキング」2022年10月10日から10月16日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
2位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 QuietComfort Earbuds II Triple Black（BOSE）
5位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
7位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ホワイト
WF-C500(W)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
2位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 QuietComfort Earbuds II Triple Black（BOSE）
5位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
7位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ホワイト
WF-C500(W)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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